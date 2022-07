JT Foot Mercato : le PSG passe la seconde sur le mercato

La suite après cette publicité

Grand coup d'accélération au PSG

Pour le moment, le PSG n'a enregistré qu'une seule arrivée avec le Portugais Vitinha. Mais ça va bouger dans les prochaines heures. Hugo Ekitike au PSG, c'est très chaud ! Selon nos informations, le dossier a pris un autre tournant ce vendredi. Cette fois, le dossier est bel et bien bouclé. Un accord est imminent et Hugo Ekitike se prépare déjà à rejoindre le PSG dans les prochaines heures. Un contrat de 5 ans l'attend dans la capitale. Au milieu de terrain, ça s'accélère aussi. Renatos Sanches se rapproche grandement du PSG. D'après Le Parisien, le transfert est en voie de finalisation. L’affaire devrait se régler autour de 12 millions d’euros. Sauf contretemps, le milieu de terrain portugais rejoindra aussi son nouveau club au Japon après avoir passé sa visite médicale. L'autre piste pour renforcer le milieu de terrain concerne Khephren Thuram. Selon L'Equipe, Christophe Galtier a fait part à Luis Campos son souhait de recruter de le recruter. Le conseiller sportif du club parisien a d'ailleurs déjà rencontré le père du joueur, Lilian Thuram.

Alerte SOS pour CR7

Incroyable mais vrai, malgré ses 5 Ballons d'or et un niveau toujours aussi impressionnant pour son âge, Cristiano Ronaldo a toutes les peines du monde à trouver un club. Alors oui, comme on vous l'a expliqué, il a reçu une offre folle en provenance d'un club d'Arabie Saoudite. Mais vous le savez, l'objectif du Portugais est de remporter de nouveau la LDC, alors hors de question. Chelsea aurait pu lui offrir cette chance, tout comme le PSG, mais ces derniers ne sont pas intéressés. Selon le Daily Mail, c'est Thomas Tuchel, le coach des Blues, qui a eu le dernier mot. Si sa direction le voulait, le coach allemand n'était pas du même avis. Il ne reste désormais plus beaucoup d'options pour CR7. Selon ESPN, il en reste précisément deux : l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich.

Les officiels du jour

Ancienne gloire du Barça, Rafa Márquez fait son grand retour. Il a été présenté comme le nouvel entraîneur du Barça Atlètic pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. Joueur du club catalan entre 2003 et 2010, il est notamment le premier joueur mexicain de l'histoire à avoir porté les couleurs blaugranas.

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

🔗 https://t.co/81qsM1WmqX



🤩 ¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

Enzo Fernandez quitte River Plate pour Benfica. Le club lisboète profite de l'élimination de la Banda Roja de la Copa Libertadores pour accueillir le joueur de 21 ans dès cet été. Il coûtera 10M€ + 8M de bonus pour 75% des parts du joueur.

Nottingham Forest est en feu pour son retour en Premier League. Le club anglais « a finalisé la signature du gardien international gallois Wayne Hennessey de Burnley pour un contrat de deux ans». Il compense le départ de Brice Samba pour Lens.