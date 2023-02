Elon Musk dans la course pour racheter Manchester United

La suite après cette publicité

Nouveau prétendant pour racheter Manchester United. Et pas des moindres. Le multimilliardaire, Elon Musk, serait intéressé par l’idée de s’offrir le club mancunien et proposerait 4,5 milliards de livres sterling selon le Daily Mail. Le cofondateur de Space X, dont la fortune s’élève à 157 milliards de livres sterling, arrive tardivement dans la course au rachat des Red Devils alors que la date limite pour les offres approche.

Le propriétaire de Twitter surveille de près la situation et se demande s’il n’y a pas une belle opportunité qui se présente devant lui. Musk n’a jamais caché son amour pour United. Pour rappel, nous vous dévoilions ce dimanche en exclusivité que le patron d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe était proche de mettre la main sur Manchester United mais que plusieurs obstacles se dressaient face à lui.

À lire

Premier League : Manchester United gagne à Leeds et met la pression sur Manchester City