"Le nouveau Moukoko" sur les tablettes du PSG

La suite après cette publicité

Le monde du foot connaît depuis quelques années maintenant le pourtant très jeune Youssoufa Moukoko (17 ans). Starisé dès son plus jeune page, l'attaquant du Borussia Dortmund évolue désormais chez les professionnels. Il a déjà battu bon nombre de records de précocité et est annoncé comme un très grand espoir allemand. Il faut croire qu'il fait déjà école puisque Sport Bild nous apprend dans ses colonnes ce mardi qu'un jeune avant-centre de 13 ans d'Hambourg est déjà surnommé "Le nouveau Moukoko".

Né en 2008, Saido Balde évolue avec joueurs bien plus âgés, participant même à neuf matchs en Bundesliga U17 pour 4 buts et 3 passes décisives. Hambourg l'a même fait signer un contrat jeune (à 4 chiffres, une première dans l'histoire du HSV) jusqu'en 2024. Le club allemand de 2e division souhaite aussi se protéger des autres équipes car elles sont nombreuses, selon le même média. Le Borussia Dortmund, Benfica et le PSG suivent avec intérêt celui qui est également courtisé par de très nombreux agents.