FC Barcelone : tout le monde s’agenouille devant Lamine Yamal

Les doutes ont été levés. Ces dernières semaines, la presse espagnole avait fait du manque d’efficacité de Lamine Yamal un sujet central. Muet depuis le mois d’octobre en Liga, le prodige du Barça s’était attiré les foudres de nombreux journalistes, au point même de se désabonner du célèbre Josep Pedrerol, pour avoir trop souvent mis en avant sa disette dans l’émission El Chiringuito. Hier soir, Lamine Yamal avait l’opportunité d’arrondir les angles, et il a mené à bien sa mission. Passeur décisif sur le premier but de Raphinha après avoir laissé deux adversaires sur le carreau, le champion d’Europe espagnol a ensuite enfilé le costume de buteur. Et de quelle manière.

La suite après cette publicité

À la réception d’un coup franc mal négocié par les Catalans, l’Espagnol de 17 ans a repiqué depuis la ligne de touche avant de déclencher une frappe dans la lucarne opposée d’Anatoliy Trubin, à la façon de son but marqué face à la France à l’Euro. Grâce à ses deux gestes, Lamine Yamal est même devenu le plus jeune joueur de l’histoire à marquer et être passeur décisif dans un même match de Ligue des Champions, devant un certain Breel Embolo (17 ans et 241 jours contre 17 ans et 263 jours). Ce mercredi, la presse européenne s’incline devant le prodige catalan. «Lamine Yamal clôt les débats en beauté. Il a réalisé une performance prodigieuse qui aurait largement mérité le titre de MVP. Son football est de la pure magie», écrit le journal AS au lendemain de la qualification du Barça en 1/4 de finale de Ligue des Champions.

L’autre quotidien madrilène, Marca, est tout aussi élogieux : «Lamine Yamal nous a offert un nouveau spectacle contre Benfica. Son match était excellent. Son but est prodigieux, et rappelle celui marqué lors du dernier Championnat d’Europe face à la France», peut-on lire. Hansi Flick, de son côté, était ravi pour son phénomène après la victoire des siens : «il a été brillant. Je suis très content pour lui, il n’avait plus marqué depuis un moment (son dernier but remontait au 6 février face à Valence en Coupe du Roi, ndlr). Il était content aussi, car c’était un but important pour nous», saluait l’Allemand. Son mentor Raphinha était tout aussi enthousiasmé : «le but de Lamine était spectaculaire. Il montre de quoi il est capable. C’est un joueur d’une qualité exceptionnelle. Avec lui, on doit absolument gagner.»

La suite après cette publicité

Lille et Dortmund sont prévenus

Alors que Dortmund pourrait rencontrer le Barça en cas de qualification face à Lille ce soir, BILD écrit : «face à Benfica, c’est surtout le jeune Lamine Yamal (17 ans) qui a montré les muscles. Et ce faisant, il établit un énième record.» Record, au Portugal, met aussi l’accent sur la prestation de Lamine Yamal : «la magie de Lamine Yamal était à nouveau à l’œuvre ce mardi. Cette fois, le joueur de 17 ans a été décisif lors de la victoire 3-1 de Barcelone contre Benfica, avec un superbe but et une passe décisive.» A Bola ajoute : «Lamine Yamal a été bien au-dessus de ce qu’il a fait lors de ses deux dernières visites à Luz, et donc plus proche d’un niveau qui fera souvent de lui un candidat au Ballon d’Or.»

Même en France, L’Équipe salue le génie du Catalan, qui pourrait aussi retrouver le LOSC en quart de finale, à condition que Lille sorte Dortmund ce soir : «Lamine Yamal régale (…) Époustouflant face à Benfica hier soir, Lamine Yamal, 17 ans, a encore une fois fait étalage de toute sa palette technique. "Brutal", "incroyable", "inimaginable" : les superlatifs ne manquaient pas dans la zone mixte du stade de Montjuic pour qualifier la prestation du jeune Catalan (…) Lille et Dortmund, adversaires potentiels du Barça en quarts, sont prévenus.» Et le reste de l’Europe aussi.