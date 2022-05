Nantes : Randal Kolo Muani n'en veut pas à Waldemar Kita

À 23 ans, Randal Kolo Muani vit ses dernières semaines sous le maillot du FC Nantes. Libre de tout contrat, l’attaquant français s’est officiellement engagé avec l’Eintracht Francfort. Chez les Canaris, et plus particulièrement chez Waldemar Kita, ce départ passe moyen. Mais face aux attaques du patron du FCN, RKM n’a pas voulu surenchérir.

« C'est sa pensée, je ne peux pas dire ce qu'il doit dire. Mais moi, je lui dis merci pour ce que le club a fait pour moi. (…) J’aurais aimé partir autrement. Quand je n'avais vraiment rien, c'est Nantes qui m'a ouvert la porte et tout donné. Après, c'est la vie. Si on ne s'est pas entendus, tant pis. Il y aura eu un bout de chemin ensemble. Et je pense que j'ai bien fait de faire ce choix-là », a-t-il déclaré au journal L’Équipe.