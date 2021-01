PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

La suite après cette publicité

Le capitaine du PSG Marquinhos s'est exprimé à l'issue du match nul face à l'ASSE (1-1), au micro de Téléfoot.

«Ce n'était pas facile, on sait que c'est toujours compliqué ici, c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement. On a essayé de créer mais c'est le début d'une nouvelle étape pour notre équipe, il y a des choses à améliorer. On n' a pas réussi à chercher la victoire il faut travailler et s'adapter au nouveau système de notre coach pour faire de meilleure matches », a-t-il déclaré.