Clasico : le Real Madrid craint déjà l'arbitrage

Le Clasico, c'est samedi ! Un duel entre les deux cadors du football espagnol qui s'annonce plus que décisif en vue du titre, puisque seuls deux points séparent les Catalans, deuxièmes, des Merengues, troisièmes. Et comme l'explique AS, du côté du club de la capitale espagnole on se montre très méfiant quant à l'arbitrage du match à venir, pour lequel le nom de l'arbitre n'a pas encore été dévoilé.

Les dirigeants madrilènes craignent ainsi un arbitrage favorable aux Catalans, notamment suite à l'épisode Barça-Valladolid de lundi soir. Ils redoutent notamment la nomination d'Alejandro José Hernández Hernández, ou de Ricardo de Burgos Bengoechea, arbitres qui ont favorisé les Blaugranas par le passé selon les Merengues. Affaire à suivre...