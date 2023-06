Portugal : Roberto Martínez explique le choix de faire appel à Ronaldo

La suite après cette publicité

Lundi, Roberto Martínez a communiqué sa liste de 26 joueurs en vue des éliminatoires de l’Euro 2024 face à la Bosnie-Herzégovine, le 17 juin, puis face à l’Islande, trois jours plus tard. Sans véritable effet de surprise, le sélectionneur du Portugal a de nouveau fait appel à Cristiano Ronaldo, auteur de quatre buts lors du rassemblement de mars. Invité dans les studios de TalkSport ce mardi, Martínez a indiqué que ce choix était tout simplement une évidence à ses yeux.

«J’ai eu l’occasion de rencontrer tous les joueurs et Cristiano n’était pas disposé à quitter la sélection. Il était prêt et voulait faire partie de ce nouveau cycle. C’était facile de l’inclure, a confié l’ancien sélectionneur de la Belgique. Il a marqué quatre buts (deux face au Liechtenstein et deux face au Luxembourg en mars) et c’était un vrai leader, un vrai capitaine. C’est quelqu’un qui apporte une expérience qu’aucun autre joueur du football mondial n’a. Cristiano peut aussi atteindre les 200 matchs (il en compte 198) avec son pays. Il faut quelqu’un comme ça dans le vestiaire.»

