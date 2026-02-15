Menu Rechercher
Serie A : l’expulsion ubuesque de Gift Orban avec le Hellas Vérone

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
orban @Maxppp
Parme 2-1 Hellas

Depuis le début de saison, Gift Orban s’éclate en Italie. Après une fin d’aventure frustrante à l’OL et une aventure de courte durée à Hoffenheim, l’attaquant nigérian a trouvé l’endroit parfait pour briller en rejoignant le Hellas Vérone. Auteur de 7 buts en 21 matches de championnat, l’attaquant nigérian régale de l’autre côté des Alpes.

😳 | Quelqu’un peut nous expliquer POURQUOI Gift ORBAN 🇳🇬 a été exclu ?? 🟥

Pourtant, ce dimanche, le buteur de 23 ans ne s’est pas exprimé de la meilleure des manières. En effet, en déplacement à Parme, le natif de Benue a été exclu directement dès la 11e minute de jeu. Une expulsion assez délirante, car l’arbitre de la rencontre a brandi le rouge directement dans l’incompréhension la plus totale. En réalité, Orban aurait eu quelques mots peu flatteurs pour l’arbitre, qui n’a donc pas hésité à le renvoyer aux vestiaires.

Pub. le - MAJ le
