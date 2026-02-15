Serie A : l’expulsion ubuesque de Gift Orban avec le Hellas Vérone
Depuis le début de saison, Gift Orban s’éclate en Italie. Après une fin d’aventure frustrante à l’OL et une aventure de courte durée à Hoffenheim, l’attaquant nigérian a trouvé l’endroit parfait pour briller en rejoignant le Hellas Vérone. Auteur de 7 buts en 21 matches de championnat, l’attaquant nigérian régale de l’autre côté des Alpes.
Pourtant, ce dimanche, le buteur de 23 ans ne s’est pas exprimé de la meilleure des manières. En effet, en déplacement à Parme, le natif de Benue a été exclu directement dès la 11e minute de jeu. Une expulsion assez délirante, car l’arbitre de la rencontre a brandi le rouge directement dans l’incompréhension la plus totale. En réalité, Orban aurait eu quelques mots peu flatteurs pour l’arbitre, qui n’a donc pas hésité à le renvoyer aux vestiaires.
