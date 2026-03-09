FC Barcelone : les graves accusations de Xavi Hernandez contre Joan Laporta

Alors que les élections pour la présidence du FC Barcelone se tiendront dans une semaine, les attaques médiatiques des différents candidats n’en finissent plus dans les médias. Mais dimanche soir, l’ex-entraîneur du club catalan et soutien du candidat Victor Font, Xavi Hernandez, a livré des révélations incendiaires sur le président sortant, Joan Laporta. Et notamment par rapport à Lionel Messi. L’ex-milieu de terrain blaugrana accuse le président d’avoir sabordé le retour de Lionel Messi au club en 2023 alors que l’Argentin aurait donné son accord.

«Mon intérêt est de dire la vérité, et Leo n’est pas venu au Barça parce que le président ne le voulait pas, pas à cause de la Liga ni parce que Jorge Messi demande plus d’argent, c’est un mensonge. C’est le président et son entourage qui lui ont dit non, qu’il n’en avait pas les moyens, qu’il avait tous les pouvoirs et que Messi allait mal gérer ce pouvoir. Laporta m’a dit : "si Leo revenait, il lui déclarerait la guerre et il ne pouvait pas l’accepter" Puis, soudain, Leo a cessé de répondre à mes appels, car on lui avait dit que c’était impossible», a expliqué Xavi Hernandez dans un entretien à La Vanguardia.

Le clan Messi soutient Xavi Hernandez

Xavi a expliqué qu’en janvier 2023, après la victoire de l’Argentine en Coupe du monde, le Barça avait repris contact avec Lionel Messi, désireux de retourner au FC Barcelone. «Nous avons discuté jusqu’en mars et je lui ai dit : "dès que tu me donnes le feu vert, j’en parlerai au président, car je pense que ce serait un bon choix pour lui sur le plan sportif"», a expliqué Xavi. Joan Laporta aurait négocié le contrat avec le père de Lionel Messi, alors qu’il y avait déjà un accord avec la Liga. Mais Joan Laporta aurait ensuite «tout fait capoter».

Une version des faits confirmée par l’entourage de Lionel Messi, qui confirme que le président du FC Barcelone a catégoriquement refusé d’enrôler Leo Messi afin d’éviter tout conflit interne. Car d’après la SER, le clan de l’international argentin a soutenu la version des faits de Xavi Hernandez et affirme que la vérité éclate peu à peu. Dans ce long entretien, Xavi Hernandez est également revenu sur la manière dont il a été démis de ses fonctions à l’été 2024 et assure que Joan Laporta n’a pas été honnête avec lui et aurait agi «sous l’influence de quelqu’un qui, je crois, est au-dessus du président, Alejandro Echevarría». Un sérieux revers pour Joan Laporta dans un moment décisif des éléctions…