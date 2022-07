Arsenal ne lâche pas Lucas Paquetá

La suite après cette publicité

À la recherche d'un milieu de terrain créateur, Arsenal lorgne sur Lucas Paquetá (21/22 : 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Le milieu offensif international brésilien plaît au directeur technique des Gunners, Edu. L'ancien milieu d'Arsenal (2002-2005) est depuis 2019 directeur technique à Arsenal et joue un rôle important dans le mercato XXL du club londonien cet été. Intéressé un temps par Youri Tielemans, Arsenal porte désormais son regard sur le milieu de l'Olympique Lyonnais.

Lors d'un entretien pour TNT Sport Brésil, Edu s'est exprimé sur le joueur Brésilien de 24 ans : « J'aime beaucoup Paquetá, je suis un grand fan depuis longtemps, depuis mon temps avec l'équipe nationale du Brésil. (...) Il a fait une grande saison, il était considéré comme le meilleur joueur [étranger] du championnat français. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune sorte de discussion, il n'y a que mon admiration pour le joueur, parce que l'équipe d'aujourd'hui est, dans la position qu'il joue, je pense que nous sommes très bien servis à cet égard. » Cependant, il rappelle que les Gunners n'ont formulé aucune offre pour le moment comme le souligne The Times. Il pourrait être un renfort de poids dans l'effectif d'Arsenal, Mikel Arteta souhaite d'ailleurs toujours renforcer son équipe.