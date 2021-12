Manchester City-Leeds : les compositions officielles

Retrouvailles entre Pep Guardiola et Marcelo Bielsa à l'Etihad Stadium ! Le leader de Premier League, Manchester City, accueille une équipe de Leeds United qui semble subir le contre-coup d'une dernière saison réussie (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Sur six victoires consécutives, les Citizens veulent profiter de la venue de Peacocks inconstants au 15e rang pour prendre leurs distances avec Liverpool.

Pour ce match, Pep Guardiola choisit d'aligner un 3-4-3 qui respire le football. Dias, Stone et Laporte protègent Ederson. Au milieu, Rodri et De Bruyne sont entourés par Zinchenko et Bernardo. Devant, trio Grealish, Mahrez, Foden. En face, Marcelo Bielsa opte pour un 4-2-3-1, avec Shackleton, Ayling, Llorente et Firpo devant Meslier. Forshaw et Dallas sont devant la défense, James est en pointe soutenu par Raphinha côté droit, Harrison côté gauche, et Roberts en meneur de jeu.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Ruben Dias, Stones, Laporte - Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva - Grealish, Mahrez, Foden

Leeds : Meslier - Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo - Dallas, Forshaw - Raphinha, Roberts, Harrison - James