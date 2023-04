OM : le constat sans détour de Pau Lopez

La suite après cette publicité

Depuis le 14 janvier, l’Olympique de Marseille n’a plus gagné en championnat à l’Orange Vélodrome. Certes, il y a eu quelques belles éclaircies en Coupe de France, notamment le match complètement fou entre les Phocéens et le Paris Saint-Germain (2-1). Alors, forcément, cela commence à se tendre.

Loin de l’enfer qu’on connaît par habitude dans la cité phocéenne, Valentin Rongier et ses compagnons ont été sifflés à l’issue de la réception de Montpellier (1-1) au retour de la trêve internationale. On pensait qu’ils allaient ainsi se rattraper à Lorient, une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs cet hiver (Moffi, Outtara) et qui était décimée.

À lire

Les joueurs de l’OM veulent éviter la guerre avec leurs supporters

Lopez affiche ses ambitions

Mais une nouvelle fois, les Olympiens se sont montrés inoffensifs et ont fait un piètre match nul (0-0). Suite à cette nouvelle confrontation décevante, Mattéo Guendouzi et Chancel Mbemba se sont retrouvés à discuter avec le parcage visiteur et cela n’avait pas l’air d’être une balade de santé.

Alors, forcément, on s’attend à une nouvelle réaction, contre un autre mal classé, ce dimanche dans l’antre phocéen, contre Troyes. C’est en tout cas le discours qu’a tenu Pau Lopez, le portier de l’OM, ce vendredi en conférence de presse : « dans le foot, c’est difficile de savoir ce qui va se passer lors du match qui arrive. On travaille bien, en pensant que ce sera un match difficile. On sort de deux matches où on a perdu quatre points. Je vous dis que le prochain match est le plus important. Chaque match, il faut gagner trois points. on a été deuxième longtemps, on a perdu cette seconde place, il faut la récupérer, c’est important, c’est l’objectif du club, jusqu’au dernier match on sera là ».

« Les supporters, c’est comme la famille »

Mais forcément, le sujet des supporters est devenu rapidement central. « Cela dépend de nous. C’est comme la famille. Quand ton père s’énerve, tu dois faire quelque chose pour changer. Si on leur donne quelque chose, ils seront là. Si ce n’est pas le cas, il faudra assumer ce qu’on fait sur le terrain. On est à l’OM, il y a la pression. C’est la réalité du foot. Je pense que si on donne un petit peu aux gens, ils seront là. On doit donner quelque chose. Si on gagne, ils vont gagner comme nous. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils seront là pour nous », a ainsi poursuivi l’ancien de l’AS Roma.

Même si l’adversité sera moindre, il faudra se méfier. L’OM a déjà perdu des points au Vélodrome contre un très mal classé, Ajaccio en début de saison, et même si Pau Lopez aimerait jouer « tous ses matches au Vélodrome » et qu’il se moque du résultat « du choc entre le Paris SG et Lens », il va falloir montrer un autre visage afin de retrouver un Vélodrome flamboyant qui affiche complet depuis 19 matches et surtout des résultats un peu plus à la hauteur de leur objectif, la seconde place.