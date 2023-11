Thiago Silva cartonne le PSG dans les grandes largeurs !

Ses premières déclarations dans une interview accordée au Guardian étaient déjà sans équivoque. Ce dimanche, le média britannique a révélé l’intégralité de son échange avec Thiago Silva et les mots du défenseur brésilien envers le Paris Saint-Germain sont aussi acides que l’introduction. Interrogé sur les échecs à répétition du club de la capitale sur la scène européenne, l’ancien joueur des champions de France en titre a rapidement trouvé ses mots… «Les échecs en Ligue des champions sont le résultat d’un processus global. Rien ne se passe du jour au lendemain. Ce n’est pas parce qu’on a énormément d’argent qu’on va tout réaliser. Le football ne marche pas comme ça. Quand on n’a pas un plan clair de ce qu’on veut, les choses ne fonctionnent pas», a tout d’abord estimé le défenseur aux 113 sélections avec le Brésil.

Relancé sur le projet parisien, l’actuel joueur de Chelsea s’en est également pris à la stratégie mise en place par le Qatar lors de son arrivée en 2011. «Avant tout, il faut être respecté à l’intérieur de son pays pour pouvoir être respecté à l’extérieur. Nous ne l’avons pas fait. Nous avons fait le contraire de ce qu’il fallait faire. Nous voulions être aimés à l’étranger, mais nous n’avons rien fait pour être respectés chez nous». Des mots forts employés par le natif de Rio de Janeiro avant d’en rajouter une couche… «Au début, les commentaires des médias étaient bons et il y avait un bon sentiment, partout en France, pour soutenir une équipe française. Mais deux ou trois ans plus tard, tout a changé. Les commentaires étaient différents. Il semblait qu’il y avait quelque chose qui empêchait les gens d’applaudir Paris. Je ne sais toujours pas pourquoi».

Désabusé, le joueur auriverde, aujourd’hui âgé de 39 ans, n’a pas non plus hésité à tacler l’instabilité du club parisien dans des propos relayés par Le Parisien. «C’est quelque chose qui m’a fait mal parce que j’ai vu la situation changer et la pression augmenter pour gagner la Ligue des champions, poursuit l’ancien capitaine parisien. Mais ce n’est pas comme ça qu’on gagne. Ce n’est pas un investissement. C’est une question de régularité année après année. Nous avons joué la Ligue des champions et nous n’avons pas gagné. Cela n’aurait pas dû nous empêcher d’avancer. Normalement, même un échec vous permet de progresser. On fait un pas en arrière puis deux en avant. Ce n’était pas comme ça au PSG : on faisait un pas en avant puis trois en arrière. C’était vraiment très difficile. La pression était trop forte».

Amer, celui qui a finalement quitté la capitale française en août 2020 alors qu’il espérait prolonger son aventure dans une ville où ses enfants ont grandit a pourtant atteint le Graal quelques mois plus tard. Sous les ordres de Thomas Tuchel, ancien coach du PSG, et telle une ironie du sort, l’ex-défenseur de l’AC Milan remportait la Ligue des champions en 2021. «Quand je suis arrivé à Chelsea, j’ai perdu ce poids de la pression. Ce n’est pas pour ça que j’ai gagné la Ligue des champions ici, mais je n’avais pas cette responsabilité. Je me sentais plus léger, comme si un camion avait été ôté de mon dos», précise, en ce sens, l’intéressé avant de confier son plus grand regret lors de son passage au PSG. «Mon rêve, comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c’était de gagner la Ligue des champions, je peux vous l’affirmer. Marquinhos a encore des chances, mais avec le PSG, c’est fini pour nous. Neymar aurait certainement aimé rester. Gagner la Ligue des champions était son rêve». Du modèle de développement aux changements de cap réguliers en passant par les échecs à répétition chez les Rouge et Bleu, Thiago Silva - qui continue aujourd’hui de suivre régulièrement les performances parisiennes - avait quoi qu’il en soit besoin de vider son sac. Pas sûr que cette sortie médiatique soit, en revanche, au goût des décideurs franciliens…