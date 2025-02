LdC : le Club Bruges surprend l’Atalanta sur le fil

Les barrages allers de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec une première rencontre ouverte entre le Club Bruges et l’Atalanta. La Dea partait tout de même avec les faveurs des pronostics, ayant manqué la qualification directe pour les 8es de finale d’un petit point. C’est pourtant le 24e de la première phase de compétition qui commençait sur un meilleur rythme. Tzolis se signalait par deux fois (7e et 8e), avant que Talbi profite de l’apathie générale pour offrir à Jutgla un centre décisif (1-0, 15e). Les Belges ne s’arrêtaient pas en si bon chemin, poursuivant une nette domination sans toutefois parvenir à faire le break (27e, 30e).

La suite après cette publicité

Global 54 Possession 46 53 Duels gagnés 47 88 Passes réussies 87

Les Bergamasques semblaient être dans un mauvais soir, sans grande énergie. Leur chance a été de rester en vie dans cette rencontre. Ils revenaient même au score sur leur première situation, un centre de Zappacosta déposé sur la tête de Pasalic (1-1, 41e). Les débats s’équilibraient au retour des vestiaires, à l’image de cette opportunité de De Cuyper (53e). Tout de même après l’heure de jeu, l’Atalanta prenait le jeu à son compte et mettait le but belge en grand danger mais ni Zappacosta (65e), ni Samardzic (66e) et encore moins De Ketelaere (83e) ne parvenaient à tromper un Mignolet impeccable ce soir. À l’inverse, Bruges obtenait un penalty généreux en fin de match, permettant à Nilsson d’offrir la victoire aux siens (2-1, 90e+4). Les Belges auront un léger avantage avant le retour la semaine prochaine.