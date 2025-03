PSG-Liverpool : les compositions officielles

Les 8es de finale de la Ligue des champions se poursuivent avec le match aller entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Le PSG, irrésistible en 2025, reste sur dix victoires d’affilée, toutes compétitions confondues, vient de marquer 23 buts sur les cinq derniers matches et n’a plus perdu depuis novembre. Pour autant, Paris ne s’avance pas forcément en favori puisque Liverpool, emmené par un Mohamed Salah étincelant, règne sur la Premier League et a dominé facilement la phase de ligue.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Luis Enrique possède l’intégralité de son groupe et aligne son équipe type avec Donnarumma dans le but et une défense composée d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Vitinha est entouré de Joao Neves et Fabian Ruiz alors. Devant, Doué débute sur le banc comme Gonçalo Ramos puisque Kvaratskhelia est titulaire à droite avec Dembélé en pointe et Barcola à gauche. Côté Arne Slot, Joe Gomez et Bradley manquent à l’appel, mais le onze est classique en 4-2-3-1. Le Français Konaté est titulaire en défense centrale avec Van Dijk devant Alisson. Alexander-Arnold et Robertson sont alignés sur les côtés. Dans l’entrejeu, On retrouve Mac Allister et Gravenberch alors que devant Diogo Jota est soutenu par Salah, Szoboszlai et Diaz.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

La suite après cette publicité

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Diogo Jota.