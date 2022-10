Séville FC : Tanguy Kouassi touché au quadriceps

Coup dur pour Tanguy Kouassi. Le jeune défenseur central français (20 ans) du Séville FC souffre d'une rupture fibrillaire dans le rectus antérieur du quadriceps droit, vient d'annoncer son club, ne précisant cependant pas la durée d'indisponibilité de l'international U20 (10 sélections).

La suite après cette publicité

Une blessure qui tombe mal pour l'ancien Parisien, lui qui a disputé neuf rencontres de Liga et deux de Ligue des Champions, inscrivant notamment son premier but avec les Rojiblancos face au Borussia Dortmund (1-1). On lui souhaite un prompt rétablissement.