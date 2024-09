PSG - Brest : Ousmane Dembélé savoure son premier doublé de la saison

Pour sa dernière sortie avant le retour de la Ligue des Champions, mercredi, face à Girona (21h00), Paris a fait le job face à Brest. Bien que menés au score, les hommes de Luis Enrique ont su réveiller des ressources endormies pour finalement s’imposer 3-1, avec un doublé d’Ousmane Dembélé, homme du match. Après la rencontre, l’international français, déjà buteur plus tôt dans la semaine face à la Belgique, a exprimé sa joie au micro de DAZN.

«Un Dembélé référence cette saison ? Référence, je ne sais pas, mais j’espère faire de bons matches, être régulier, et que le PSG gagne, a confié l’ancien Barcelonnais. C’était important de gagner parce que les autres ont gagné. On se devait d’être leader à la fin de cette journée et bien se préparer pour la Ligue des Champions. Maintenant, il y a huit matches excitants qui nous attendent. »