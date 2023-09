Ligue 1 : battu par Nice, le PSG concède sa première défaite de la saison

Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain devait reprendre les choses sérieuses avant le début de la Ligue des Champions. Dans une soirée marquée par les adieux de Marco Verratti au Parc des Princes, les Parisiens devaient se défaire d’une équipe de Nice séduisante et toujours invaincue. Et si on avait quitté un Paris Saint-Germain séduisant contre l’OL (4-1), le début de match a été plus difficile pour les Franciliens. Malmenés par un milieu de terrain azuréen bien en place, les hommes d’Enrique ont eu du mal et ont fini par céder après une erreur de Mbappé. Todibo en profitait et transmettait à Moffi pour l’ouverture du score (1-0, 21e). En confiance, les Niçois dominaient la partie, mais tombaient sur un Mbappé désireux de rattraper son erreur (1-1, 29e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 10 4 8 3 1 0 13 5 2 PSG 8 4 5 2 2 0 8 3 3 Marseille 8 4 3 2 2 0 7 4 4 Reims 7 4 3 2 1 1 8 5 5 Lille 7 4 0 2 1 1 5 5 6 Brest 7 4 0 2 1 1 5 5 7 Rennes 6 4 4 1 3 0 8 4 8 Nice 6 4 2 1 3 0 4 2 9 Strasbourg 6 4 -2 2 0 2 4 6 10 Le Havre 5 4 2 1 2 1 8 6 11 Lorient 5 4 0 1 2 1 5 5 12 Toulouse 5 4 -1 1 2 1 5 6 13 Metz 5 4 -3 1 2 1 6 9 14 Montpellier 4 4 0 1 1 2 7 7 15 Nantes 2 4 -3 0 2 2 5 8 16 Clermont 1 4 -5 0 1 3 4 9 17 Lens 1 4 -6 0 1 3 4 10 18 Lyon 1 4 -7 0 1 3 3 10 Voir le classement complet

Surpris par une équipe de Nice efficace et pressante, le PSG devait alors faire la différence pour l’emporter. Mais les Niçois étaient déchainés et décidés à faire un résultat. Trouvé seul au second poteau, Laborde pouvait tacler et tromper Donnarumma (2-1, 53e). Le PSG devait tout faire pour éviter sa première défaite de la saison et malgré les entrées de Kolo Muani et Barcola, Moffi pouvait se jouer de Danilo et lâcher une lourde frappe au sol pour s’offrir un doublé sous les sifflets du Parc des Princes (3-1, 69e). Malgré une superbe reprise de Mbappé pour réduire l’écart au score (3-2, 87e), le PSG concédait alors sa première défaite de la saison avant de disputer la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, puis le Classique, contre l’OM. Avec ce succès parfait, Nice, toujours invaincu en Ligue 1, passe devant le PSG et grimpe provisoirement à la 2e place, avant un déplacement à Monaco.