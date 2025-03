Real Madrid : Vinicius Jr pose ses conditions pour prolonger

Depuis quelques mois, l’avenir de Vinicius Jr (24 ans) fait couler de l’encre. En fin de contrat en 2027 au Real Madrid, le Brésilien est dragué par l’Arabie saoudite, qui lui offre un bail à 1 milliard d’euros sur 5 saisons. Mais les Saoudiens vont devoir repasser puisque l’attaquant, qui avait un temps ouvert la porte à la SPL, souhaite poursuivre à Madrid. Il l’a de nouveau rappelé hier lors de la conférence de presse avant le derby face à l’Atlético en Ligue des champions.

« J’espère prolonger le plus tôt possible… », a-t-il admis, envoyant au passage un message à sa direction. Et celui-ci a été reçu. AS explique que le Real Madrid a fait le premier pas vers lui et ses agents. Les discussions ont débuté et les Merengues ont demandé au joueur le montant du salaire qu’il souhaite avoir lors de sa prolongation. Il a communiqué la somme qu’il souhaite recevoir. Ces chiffres n’ont pas filtré, mais AS rappelle qu’il perçoit 15 M€ par saison, soit autant que Kylian Mbappé. Le clan Vini Jr et les Madrilènes, qui veulent continuer d’avancer main dans la main, ont prévu de reprendre leurs échanges en fin de saison pour essayer de boucler sa prolongation dès cet été.