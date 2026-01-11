Menu Rechercher
Lorient : Mohamed Bamba dans le viseur du Celtic

Mohamed Bamba

Mohamed Bamba pourrait déjà quitter le FC Lorient cet hiver. En perte de vitesse depuis plusieurs mois, l’attaquant ivoirien - sous contrat jusqu’en 2028 avec les Merlus - suscite l’intérêt du Celtic Glasgow, selon Ouest-France. Le club écossais a transmis une offre de prêt avec option d’achat aux dirigeants bretons. Arrivé en janvier 2024, Bamba avait pourtant brillé lors de ses débuts en inscrivant huit buts en 16 matches de Ligue 1. Il a depuis vu sa dynamique se briser à cause de blessures et d’un manque de continuité cette saison, où il ne compte qu’un seul but en championnat.

Relégué dans la hiérarchie derrière Soumano et Dieng, l’Ivoirien est désormais en quête de temps de jeu pour se relancer. Son absence du groupe lorientais ce week-end en Coupe de France face aux Hauts-Lyonnais (victoire, 1-3), suite à une sanction disciplinaire, alimente encore un peu plus les spéculations autour de son avenir.

