Mercato : les clubs de John Textor se renvoient des recrues dans tous les sens !

Depuis peu, John Textor a restructuré l’Olympique Lyonnais. Après avoir joué pendant plusieurs mois au chef tout-puissant, l’homme d’affaires américain a su s’entourer de nouvelles têtes pour sortir les Gones de la galère. Parmi les changements les plus visibles, David Friio est arrivé de l’OM pour occuper les fonctions de directeur sportif. Idem pour Mathieu Louis-Jean, venu pour occuper celles de directeur de recrutement. Cependant, malgré tous ces remaniements, Textor a un petit faible : celui de profiter de la galaxie Eagle pour animer le mercato. Patron de plusieurs clubs tels que l’OL, Botafogo, Crystal Palace ou Molenbeek (RWDM), Textor ne se prive pas pour promouvoir « l’entraide » entre ses clubs lorsque l’heure du mercato a sonné.

Une tendance facilement repérable depuis que l’Américain a pris la tête de l’OL. Avec les Gones, Textor a déjà réalisé plusieurs opérations de ce genre. Cette année, la doublette brésilienne Lucas Perri-Adryelson est arrivée en France en provenance de Botafogo. Le portier et le défenseur vont s’engager en échange de 20 M€. Dans le sens inverse, Jeffinho est rentré au pays. Vendu à l’OL pour 10 M€ durant l’hiver 2022, le joueur de 24 ans sera bientôt renvoyé en prêt au Glorioso, un an plus tard après seulement 19 matches et 2 buts en Ligue 1. L’été dernier, c’est avec Crystal Palace que l’OL a négocié le transfert de Jake O’Brien. Le défenseur irlandais de 22 ans a pas mal voyagé dans la galaxie Eagle. Passé par Crystal Palace, puis prêté à Molenbeek la saison passée, il a signé à l’OL jusqu’en 2027 contre 1 M€. Une recrue qui a réussi à s’imposer dans le onze type. Il est même le deuxième meilleur buteur du club en L1 (3 buts).

Molenbeek, carrefour des échanges d’Eagle

Textor a également su faire collaborer l’OL et Molenbeek. Le club belge a ainsi accueilli l’an dernier Camilo, le milieu brésilien de 24 ans arrivé chez les Gones en 2020 en provenance de Ponte Preta et qui n’a jamais joué un seul match avec l’équipe première rhodanienne. Il a depuis été vendu en Russie (Akhmat). Quant aux contrats de Youssouf Koné et Jeff Reine-Adélaïde, ils ont été résiliés par l’OL, mais les deux ex-Lyonnais ont atterri en Belgique cette saison. Enfin, l’opération la plus médiatisée a bien évidemment été l’arrivée sur les bords du Rhône d’Ernest Nuamah. Acheté 25 M€ à Nordsjaelland par Molenbeek, il a été prêté dans la foulée aux Gones. Un petit tour de passe-passe qui a éveillé les soupçons de la FIFA.

Le club belge a également servi de base d’atterrissage à plusieurs autres joueurs de la galaxie Eagle. Ainsi, Botafogo y a envoyé pas mal de ses ouailles depuis 2022 que ce soit en prêt ou des transferts secs (Luis Segovia, Kayque, Del Piage, Luis Oyama, Ênio, Rikelmi, Barreto, Juninho, Sebastian Joffre, Carlos Alberto). Des opérations qui ont rarement donné entière satisfaction. Crystal Palace a également renforcé le club carioca à deux reprises avec Jacob Montes et Sebastian Joffre. Ces deux-là avaient aussi été précédemment envoyés à Molenbeek par les Eagles, tout comme Jake O’Brien et Luke Plange la saison passée.