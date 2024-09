Neymar a tenté de savonner la planche à Mbappé auprès des Brésiliens du Real Madrid

Neymar aurait encore tiré sur Kylian Mbappé. Si les relations ne sont plus au beau fixe entre les deux anciennes superstars du Paris Saint-Germain, Cyril Hanouna a fait une révélation étonnante concernant cette situation : « Neymar a fait un papier concernant Mbappé aux Brésiliens du Real Madrid, expliquant que c’était catastrophique de jouer avec lui. Que c’était un enfer », a expliqué le présentateur dans son émission sur Europe 1.

Le joueur d’Al-Hilal, très ami avec les Brésiliens du Real Madrid, notamment Vinicius Junior et Rodrygo aurait ainsi prévenu ses compatriotes vis-à-vis de son ancien coéquipier. Pour l’instant et malgré cet épisode, tout semble aller très bien entre le Français et les stars auriverdes du Real Madrid. Affaire à suivre…