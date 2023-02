Ligue des Champions, PSG : la prestation XXL de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est touché mais pas coulé. Hier soir, les pensionnaires du Parc des Princes se sont inclinés 1 à 0 face au Bayern Munich en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Et sans plusieurs arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma, coupable sur le but de Kingsley Coman, la note aurait pu être plus salée pour les Franciliens. Si Paris a bien terminé la rencontre, l’équipe de Christophe Galtier n’a pas été à la hauteur durant une bonne heure de jeu. Enfin, pas toute la formation parisienne puisque Sergio Ramos (36 ans) a réalisé une prestation correcte dans l’ensemble.

Tout n’a pas été parfait. Mais l’Espagnol a apporté sa grinta, son agressivité ainsi que de l’impact. Il a multiplié les interventions face aux attaquants bavarois, qu’il n’a pas hésité à bousculer. Malgré quelques pertes de balles, l’ancien du Real Madrid, très autoritaire, a montré qu’il était un leader et qu’il pouvait encore apporter au PSG lors de ces matchs capitaux. Il a été l’un des rares joueurs parisiens au niveau hier soir. Ses partenaires en défense, notamment Marquinhos, n’ont pas vraiment été dedans. Tout le contraire de Ramos.

À lire

Le PSG est encore la risée de l’Europe, le défi de Pep Guardiola à Mikel Arteta

Sergio Ramos en patron

D’ailleurs, la Rédaction FM lui a attribué la note de 6,5 pour l’ensemble de son oeuvre. Même note pour Le Parisien qui l’a trouvé très costaud. De son côté, L’Equipe lui a attribué un 6 et a évoqué une prestation solide où il a enchaîné les interventions nécessaires. En Espagne, son pays natal, son match a aussi réjoui la presse. [Marca](https://www.marca.com/futbol/champions-league/2023/02/14/63ebe9f322601d12218b45d6.html a écrit : «si l’année dernière a été une déception, il faut dire que ce Ramos en est un autre. Il commande la défense et a été providentiel. Il a sauvé plusieurs occasions très dangereuses du Bayern, toujours attentif et précieux dans la sortie de balle. Marquinhos, qui est le capitaine, a été mangé. Sergio Ramos est prêt à revenir dans l’équipe espagnole.»

La suite après cette publicité

Encensé, Sergio Ramos s’est ensuite comporté en patron face à la presse afin de remobiliser les troupes. «C’est la Ligue des Champions avec un match très disputé. La première mi-temps, on a joué trop bas. C’était trop compliqué. On a eu plus d’espaces en deuxième mais globalement ça a été un match difficile. Je suis très déçu pour les supporters car ils ont été là. Il faut plus de caractère avec le ballon, être plus agressif, plus présent offensivement. On espère un retour différent.» En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Espagnol, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, a montré sur le terrain qu’il avait encore son mot à dire. Le PSG a certainement compris le message…