OM : le mystère Eric Bailly

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille affrontait le Stade de Reims en Champagne. Les Phocéens se sont imposés sur le score de deux buts à un grâce à un doublé d’Alexis Sanchez contre une réalisation de Folarin Balogun, le buteur maison. Mais ce qui était très attendu avant le match, c’était la composition de la défense des Marseillais.

En effet, avec les suspensions de Leonardo Balerdi et la blessure de Sead Kolasinac, il ne restait que Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly. Tous trois étant formés à cette position. Les deux premiers étaient bel et bien titulaires, mais l’international ivoirien débutait sur le banc remplacé par un Valentin Rongier, qui, décidément, s’installe dans cette position.

Bailly, disparu

Mais c’est un véritable camouflet pour le joueur prêté par Manchester United. Interrogé à ce sujet, Igor Tudor a répondu froidement : « c’est un choix technique », avant de poursuivre sur le choix Valentin Rongier : « c’est une ressource qu’on a dans le groupe, on l’a utilisée. Cela ne veut pas dire qu’il jouera là la prochaine fois ».

Depuis le match contre le Paris SG, où il a souffert contre Kylian Mbappé, on le voit très peu. Est-ce en rapport avec le fait qu’il doit encore jouer des minutes pour que l’option d’achat soit levée ? À part les dirigeants de l’OM, nul ne le sait. Mais avec les retours de Leonardo Balerdi (qui a été suspendu deux rencontres) et de Sead Kolasinac, on risque de le voir encore moins…