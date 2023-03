OM : l’avenir s’assombrit très sérieusement pour Eric Bailly

La suite après cette publicité

La saison de l’OM a pris un tournant au soir de la lourde défaite face au PSG en Ligue 1. Battu 3-0, le club phocéen a, sauf écroulement des Parisiens (ce qui n’est totalement à exclure après l’élimination en Ligue des Champions), fait une croix sur le titre de champion de France. Le voilà à 8 points du leader. Quelques jours plus tard, il y a eu la déroute en quart de finale de Coupe de France face à Annecy. Ce soir-là, Tudor avait préféré Balerdi à Eric Bailly, comme à Rennes le week-end dernier.

L’Argentin a connu une prestation franchement compliquée contre le club de Ligue 2 mais il a toujours la confiance de son entraîneur. En revanche pour l’Ivoirien, c’est bien plus compliqué. Il a vécu un vrai naufrage face au PSG. Au marquage individuel sur Mbappé, il s’est trompé sur son placement. Il n’est pas le premier ni le dernier, mais selon L’Equipe cette mauvaise prestation a achevé de convaincre l’OM à son sujet. Il ne sera pas conservé en fin de saison, tout comme Nuno Tavares, comme expliqué en début de semaine.

Une option d’achat obligatoire s’il joue la moitié des matchs en Ligue 1

Le défenseur avait assuré à son coach qu’il était apte à évoluer face à l’un des meilleurs joueurs du monde. Ça n’était visiblement pas le cas, il a même été remplacé après l’heure de jeu par Jonathan Clauss. D’après le staff technique, le joueur prêté par Manchester United a joué trop bas et laissé bien trop d’espace à son adversaire, pénalisant l’équipe toute entière. On ne devrait plus beaucoup le revoir d’ici la fin de la saison, explique le quotidien sportif, et pour cause.

Son option d’achat devient obligatoire si deux conditions sont remplies. La première c’est une qualification en Ligue des Champions, plutôt bien partie. La seconde en revanche c’est que Bailly dispute au moins la moitié des matchs en Ligue 1, soit 19. Pour le moment, l’Ivoirien a participé à 9 rencontres de championnat depuis le début de la saison, notamment en raison d’une longue blessure à la cuisse à l’automne, puis de sa suspension de 7 matchs en janvier. Sachant qu’une minute disputée compte pour un match entier, l’OM ne prendra pas de risque, sous peine de recruter définitivement le joueur pour 7 M€.

