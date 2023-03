Mercato : l’OM a déjà acté un départ !

La suite après cette publicité

S’il est un terrain où Pablo Longoria s’exprime très bien, c’est bien sur les mercatos. Il fait venir beaucoup de joueurs, il en fait partir aussi énormément, même si ce ne sont pas forcément de grosses ventes. On peut dire que cela lui réussit puisque pour sa première année complète de président, l’année passée, il a terminé deuxième de Ligue 1.

Cette réussite se poursuit toujours puisqu’il est encore deuxième du championnat, qu’il a choisi Igor Tudor et que les fans sont émerveillés par la production et les résultats de leurs idoles. Mais toutes ne réussissent pas aussi bien sous le ciel bleu de Marseille et commencent à être pointées du doigt.

Tavares commence à agacer

C’est le cas du latéral gauche portugais Nuno Tavares (23 ans) malgré de belles statistiques (6 buts cette saison). Complètement à côté de la plaque depuis quelques matches, il n’est que prêté par son club, Arsenal. Auteur d’une bonne première partie de saison, l’ex de Benfica a commencé à sombrer après la Coupe du Monde, compétition à laquelle il n’a pas participé. L’OM a remporté les six matches auxquels il n’a pas participé cette saison et sa nonchalance commence à agacer.

Alors forcément la question de son avenir se pose et lui avait entretenu le flou. Sauf que, selon La Provence, du côté de l’Olympique de Marseille, on est persuadé que les Gunners ne le prêteront pas une seconde fois puisqu’il sera, cet été, à deux années de l’échéance de son contrat. Il est aussi acté qu’ils ne payeront pas pour le transférer directement. À la fin de la saison, cette histoire devrait donc prendre fin.