OM-PSG : la soirée cauchemardesque d’Eric Bailly

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné (0-3) ce dimanche soir dans un Orange Vélodrome qui a battu son record historique (65 894) par le Paris Saint-Germain. Pour être honnête, le score aurait même été plus lourd et on mesure réellement l’écart qui existe encore entre les deux formations. Avec les absences de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, Tudor avait décidé de calquer sa défense sur ce qu’il avait fait en Coupe de France.

Avec des changements d’hommes, évidemment. Nuno Tavares débutait sur le flanc droit, Kolasinac était piston gauche et les trois de derrière étaient Rongier en homme volant, Eric Bailly au marquage de Kylian Mbappé et Leonardo Balerdi sur Lionel Messi. On peut dire que cette tentative n’a pas franchement payé et que c’est surtout l’Ivoirien qui a souffert.

Il a eu beaucoup de mal à se rapprocher de Mbappé

Alors, oui c’est compliqué de lui tomber dessus, et ce, pour plusieurs raisons. Il a des difficultés avec son physique, on le sait. Il est en manque de rythme, on le sait aussi. Mais Kylian Mbappé lui a tout fait et ce n’est pas un hasard si le natif de Bondy est impliqué sur les trois buts de son équipe. Sur le premier, le défenseur, prêté par Manchester United lâche complètement son marquage, comme débordé par la vitesse du Bondynois, qui filait au but.

Sur le second but, s’il rattrape bien son retard à la course, il ne serre pas suffisamment l’international français, qui a tout le loisir de faire un amour de centre pour Lionel Messi, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. Enfin, sur le troisième, il se laisse une nouvelle fois déborder par la vitesse de Mbappé, qui reprend de volée une louche de Lionel Messi.

Tudor reste magnanime

Il n’est ni le premier et ne sera probablement pas le dernier a se faire avoir par les courses folles de Kylian Mbappé, mais sa souffrance était, ce dimanche soir, criante. Il est même sorti sous les huées du Vélodrome à la 66e minute, preuve que son coach le voyait en grande difficulté. Une soirée et une première titularisation depuis son retour à oublier.

Du côté de son entraîneur, Igor Tudor, on se refusait à tirer sur ses éléments : « si on compare les deux matches, la différence c’est eux qui la font, leur façon de jouer, leur numéro 7, au niveau de la course on a joué de la même manière. Quand en face on a Verrrati, Ruiz, Maruqinhos et Messi qui jouent bien, vous avez l’impression qu’on n’est plus lents, mais on a fait de notre mieux ». Le principal intéressé, lui aussi se voulait lucide et surtout envisageait la suite.

« C’est un match très compliqué. Le début du match a été intéressant. Des petites erreurs, avec des joueurs comme ça, ça se paye cash. Je n’ai pas pensé aux sifflets. Je suis frustré parce qu’à ma sortie il y avait trois-zéro. Les sifflets, c’est normal. Tu perds trois-zéro chez toi, les gens ne sont pas contents, c’est normal », a-t-il sobrement commenté. Il va falloir maintenant vite passer à autre chose pour les Marseillais pour mieux basculer sur la Coupe de France et le sprint final en Ligue 1.