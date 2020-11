La réduction des salaires va aider le Barça sur le mercato d'après Koeman

Le Barça a annoncé hier qu'un accord avait été conclu avec les joueurs pour réduire les salaires et réaliser des économies. En conférence de presse, Ronald Koeman est revenu sur cette information et a expliqué que cela pourrait aider le club à mieux se défendre sur le marché des transferts, et donc à renforcer l'équipe.

«J'ai dit à M. Tusquets (le président barcelonais par intérim) que si je pouvais aider le club de quelque manière que ce soit, j'étais prêt à le faire. Le club a conclu un accord avec les joueurs et nous sommes à un moment où nous devons réfléchir à ce qui est le mieux pour le club» a déclaré l'entraîneur des Blaugranas, avant le match prévu face à Osasuna ce dimanche (à suivre en live commenté sur FM.)