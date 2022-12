AC Milan : Zlatan Ibrahimovic évoque le métier d'entraîneur

La suite après cette publicité

À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic sera à l'AC Milan au moins jusqu'en juin 2023. Son genou le gêne encore mais il reviendra probablement début 2023 sur les pelouses de Serie A, lui qui n'a pas encore goûté au rectangle vert cette saison. Personne ne sait ce qui se passera pour l'attaquant suédois à l'issue de cet exercice, en tout cas, l'homme aux 275 matches de championnat italien et 124 de Ligue des champions a évoqué le rôle de coach, dans la Gazzetta dello Sport.

« Pourquoi ne suis-je pas déjà coach aujourd'hui ? Sérieusement, je n'y pense plus maintenant. Être entraîneur est une grande responsabilité. Et être un grand joueur ne garantit pas automatiquement que vous deviendrez un grand entraîneur. Ce n'était pas le cas pour Zidane ou Guardiola et ce ne le sera pas pour Ibrahimovic. Il n'y a pas d'avantages, il faut étudier et travailler, étape par étape. »