Hoffenheim : la mise au point du clan Djiku

Alors qu’un transfert d'Alexander Djiku à Hoffenheim semblait pratiquement bouclé, le dossier ne s’est finalement pas concrétisé. Certains médias ont avancé une raison majeure : l’agent licencié FFF du joueur, qui est également son frère, aurait réclamé une commission à la hausse, jugée trop importante par le club allemand. Après une contre-proposition formulée de chaque côté - avec une demande qui serait assez largement inférieure aux montants avancés jeudi par la presse - l’entourage de l'international ghanéen affirme avoir reçu un ultimatum pour accepter la dernière offre concernant la commission d’agent de la direction sportive qui était de 7%, inférieure au 10% possible.

Les négociations ont pris du temps, et la direction sportive a fini par se braquer pour laisser définitivement les négociations à des intermédiaires missionnés. La situation s'est alors tendue. Et alors qu’un accord verbal avait été trouvé jeudi matin, Alexander Djiku est resté dans l’attente de la réception de la proposition écrite. Celle-ci n’est pas arrivée, malgré plusieurs relances et un nouveau voyage sur place. « On s’est senti mis sous pression », nous avance-t-on dans le clan du défenseur de 27 ans, qui a découvert, sur le trajet du retour reliant Hoffenheim à Strasbourg, des fuites dans la presse avec des arguments qu’ils jugent mensongers, concernant la gourmandise supposée autour de la commission d’agent. Depuis, la piste Hoffenheim s’est refermée. Alors qu’il se préparait seul en attendant, Alexander Djiku s’apprête à retrouver le groupe alsacien, sans écarter un départ d’ici la fin du mercato. Son entourage assure par ailleurs qu’il n’y a pas de tensions avec le président du RCSA, qui aurait parfaitement compris la situation.