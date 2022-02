Ligue 1 : le PSG corrige Lille et fait le plein de confiance

Pour la 23eme de Ligue 1, Lille recevait le PSG ce dimanche soir. Pour ce match, Jocelyn Gourvennec décidait d'aligner Hatem Ben Arfa dans le onze titulaire. Il était aligné avec Jonathan David de retour après une trêve usante avec le Canada. De son côté, Mauricio Pochettinno pouvait compter sur le retour de Achraf Hakimi en défense, mais surtout de Lionel Messi en attaque. Le début de match était globalement maitrisé par les Parisiens qui ouvraient même le score grâce à Danilo Pereira. Le Portugais profitait d'une grosse bourde de Grbic (10e). Un but qui a eu le mérite de réveiller Lille qui proposait beaucoup mieux par la suite et qui revenait logiquement dans la partie grâce à Botman (28e). Mais ce but a totalement perturbé le jeu des Lillois qui se sont effondrés par la suite.

La suite après cette publicité

Seulement quelques minutes après l'égalisation, le PSG reprenait l'avantage grâce à Presnel Kimpembé. Dans la continuité de ce but, les Parisiens déroulaient et parvenaient même à enfoncer le clou grâce à... Lionel Messi. La Pulga profitait d'une nouvelle erreur de la défense lilloise pour se présenter seul face au gardien et inscrire son deuxième but de la saison en Ligue 1. Au retour des vestiaires, c'est Danilo Pereira qui inscrivait un nouveau but, son deuxième de la soirée. À l'entrée de la surface, il envoyait une frappe imparable (4-1, 51e). Après avoir vu tous ses coéquipiers marquer dans ce match, Kylian Mbappé voulait évidemment y aller de son but dans cette rencontre. Le numéro 7 parisien y parvenait peu après l'heure de jeu (5-1, 67e) d'une merveille de lucarne. Son 11eme but de la saison. Malgré plusieurs autres occasions, le score ne bougera plus. Le PSG corrige Lille et fait le plein de confiance avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Le LOSC fait la mauvaise opération au classement et pointe à la 11eme place.