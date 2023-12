Dortmund : Edin Terzic est en train de perdre son vestiaire

La Ligue des Champions est l’arbre qui cache la forêt. Qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Dortmund affrontera le PSV. Un tirage plutôt favorable même si les hommes d’Edin Terzic devront se méfier des Néerlandais, injouables en championnat. Pas comme le Borussia, qui reste sur une petite victoire lors des sept dernières journées de Bundesliga. Un bilan catastrophique qui met en danger l’entraîneur croate, vivement critiqué par la presse allemande. Et pas que.

Sky Sport révèle que les doutes se multiplient du côté des joueurs du BVB. Ces derniers reprocheraient à Edin Terzic et son staff un certain manque d’ajustements tactiques. Il faut dire que le pressing insoutenable qui a fait la force du Borussia Dortmund l’an dernier n’existe plus, ou que par intermittence cette saison. Le coach de 41 ans n’a donc plus la confiance totale de ses hommes et devra très certainement sauver les meubles dès ce soir, en gagnant face à Mayence (20h30).