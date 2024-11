MLS : Hugo Lloris et Olivier Giroud éliminés avec le LAFC

Hugo Lloris et Olivier Giroud ne verront pas la couleur des Finales de Conférence. Le Los Angeles FC a été éliminé par les Seattle Sounders (2-1, a-p.) dans la nuit de samedi à dimanche en demi-finale de la Conférence Ouest. Dans une rencontre où les deux Français n’ont pas su briller, en particulier Olivier Giroud, sorti à la 70e, qui est totalement passé au travers, le LAFC n’a pu que s’incliner face à la franchise de l’État de Washington.

La suite après cette publicité

Ce sont pourtant les Californiens qui avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Ryan Hollingshead (1-0, 50e), avant d’être rejoints moins de dix minutes plus tard à cause d’un but contre son camp du défenseur luxembourgeois, Maxime Chanot (1-1, 59e). Dans une rencontre où les Angeliños se sont pourtant procurés de nombreuses situations de buts (27 tirs, 10 cadrés), c’est finalement Seattle qui a trouvé la faille grâce à Jordan Morris en prolongation (1-2, 109e).