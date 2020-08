Manchester United prêt à s'aligner sur le prix de Jadon Sancho !

Dans une dynamique positive depuis quelques semaines, les négociations entre Manchester United et le Borussia Dortmund pourraient connaître un tournant important. Alors que le club de la Ruhr reste inflexible sur le montant demandé à savoir 120 millions d'euros pour son jeune ailier anglais de 20 ans, les Red Devils auraient décidé d'user d'une autre stratégie pour s'aligner sur les exigences du club allemand. Bien que touché par la pandémie de Coronavirus et par la crise économique qui a suivi, Manchester United souhaite se renforcer en attaque afin d'épauler Marcus Rashford et Anthony Martial.

Et d'après les dernières informations de Bild, l'équipe coachée par Ole Gunnar Solskjaer pourrait opter pour un paiement échelonné sur plusieurs années. Une pratique loin d'être surprenante puisqu'elle est quasiment tout le temps utilisée par les clubs professionnels. Et cette idée a bien germé du côté des Red Devils qui devraient donc bien dépenser 120 millions d'euros au total pour s'adjuger les services de Jadon Sancho.

70 millions d'euros directement et 50 millions d'euros échelonnés

Auteur d'une grande saison en Bundesliga (17 buts et 17 passes décisives en 32 matches), l'ancien joueur de Manchester City et dans le viseur du troisième du dernier champion d'Angleterre depuis un petit moment. Et pour convaincre le Borussia Dortmund de lâcher l'international anglais (11 capes, 2 buts), Manchester United pourrait payer 70 millions d'euros directement et échelonner les 50 millions d'euros restants sous la forme de deux versements. L'un de 30 millions d'euros et l'autre de 20 millions d'euros.

Une stratégie qui pourrait avoir son petit effet puisqu'il permettra au Borussia Dortmund d'obtenir des revenus sur le long terme avec ce transfert et ainsi de mieux s'organiser pour l'avenir. Voulant que leurs exigences soient avant tout respectées, les Marsupiaux ne seraient pas fermés à ce genre de montage financier. Quoi qu'il en soit, le Borussia Dortmund s'est montré clair. Avant de reprendre l'entraînement le 10 août à Bad Ragaz en Suisse, le club allemand veut être fixé dans le dossier Jadon Sancho.