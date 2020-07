Ça avance entre Man Utd et Dortmund pour Jadon Sancho !

Cet été, Manchester United compte bien se montrer très actif sur le marché des transferts. Et les pensionnaires d'Old Trafford veulent faire de gros coups, eux qui suivent avec attention Jadon Sancho. Ce matin, Bild expliquait que les Red Devils avaient formulé une offre de 97 M€ pour l'Anglais. Mais le Telegraph avait démenti, tout en indiquant que le transfert avait des chances de se faire.

Cet après-midi, Skysports donne des nouvelles informations fraîches sur ce dossier. Ainsi, le média britannique explique que Man Utd et le BVB discutent actuellement pour trouver une solution avant le 10 août, date du retour à l'entraînement de Sancho. Les échanges portent notamment sur le prix et la structure du paiement, sachant que le Borussia Dortmund veut absolument 120 M€. Manchester n'ira, de toute façon, pas au-delà de ce montant, notamment après la crise liée au coronavirus. Skysports précise que les Mancuniens n'ont pas formulé d'offre mais qu'ils sont, en revanche, les seuls à avoir fait une approche officielle auprès du Borussia Dortmund. Les Allemands qui seraient sereins sur ce dossier puisque le contrat du joueur prend fin en 2022 et qu'ils pourront toujours essayer de le vendre l'année prochaine. Mais Manchester United compte bien réussir à le faire venir, d'autant que le club pense avoir un atout supplémentaire après la qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League. En cas d'échec sur ce dossier, Kingsley Coman (Bayern Munich) serait suivi.