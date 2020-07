Les ambitieux plans de Manchester United sur le mercato estival

C'est inespéré au regard de la première partie de saison. Manchester United s'est qualifié in extremis pour la prochaine Ligue des Champions grâce à un retour canon sur les terrains après le confinement. Porté par la recrue Bruno Fernandes, le bon retour de Pogba, la révélation Greenwood et les buts de Martial, le club mancunien a pu arracher la 3e place de Premier League et sa place dans la gratin du football européen.

Surtout, cela va donner une autre envergure au mercato mancunien. Car la direction a l'intention de soutenir l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui est bien décidé à renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Selon le Daily Mirror, il souhaite recruter un défenseur central pour épauler Maguire, deux milieux de terrain et un ailier. Pour gonfler le budget alloué sur le marché des transferts, il aurait désigné 6 joueurs à vendre : Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Chris Smalling et Alexis Sanchez.

Les très chères cibles anglaises

Les cibles des Red Devils sont connues. On pense par exemple à Jadon Sancho, l'ailier anglais du Borussia Dortmund. Hier, le journal allemand Bild évoquait l'existence d'une première offre à hauteur de 97 M€. Une version contredite par le Daily Telegraph ce mardi matin, qui assure toutefois que le transfert devrait bien intervenir. Le Borussia Dortmund sera prêt à lâcher son international anglais en cas de belle offre, et ne fermera donc pas la porte à des négociations.

Deuxième cible établie, Jack Grealish. Élément fort d'Aston Villa, le milieu de terrain de 24 ans est clairement ouvert à un départ pour Manchester United, mais il s'inquiète du tarif réclamé par ses dirigeants : 87 M€. Un prix rédhibitoire même pour MU, pourtant habitué à payer le prix fort dès qu'il s'attaque à un joueur de Premier League. Ce sera probablement le même problème pour Declan Rice, milieu de terrain de West Ham suivi par Solskjaer. Le joueur de 21 ans est estimé à plus de 55 M€ par ses dirigeants.

Hier, nous vous relations également l'intérêt du club mancunien pour Milinkovic-Savic, de la Lazio Rome. Là encore, une piste onéreuse, comme peuvent l'être celles menant à Kalidou Koulibaly ou Kingsley Coman. En défense, les noms de Milan Skriniar (Inter Milan) dans l'axe et de Ben Chilwell (Leicester) à gauche sont aussi régulièrement cités. Cela démontre l'ambition de MU, qui doit pouvoir rattraper le retard pris sur des formations comme Liverpool et Manchester City.