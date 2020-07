Manchester United relance la piste Sergej Milinković-Savić

Troisième de Premier League cette saison Manchester United a malgré tout pu obtenir une qualification en Champions League. Très loin des deux premières places, occupées par Liverpool et Manchester City, les Red Devils veulent se renforcer cet été et ainsi retrouver leur aura d'antan. Au milieu, les Mancuniens se sont positionnés sur le joyau de la Lazio Rome : Sergej Milinkovic-Savic. SMS plaît ainsi beaucoup aux dirigeants anglais, qui ont très récemment relancé l'entourage de l'international serbe.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, les derniers contacts remonteraient à la semaine passée. Sûr de sa force, Manchester United rêve d'associer le joyau serbe à Bruno Fernandes et Paul Pogba. Un milieu de terrain de qualité qui permettrait aux Red Devils d'être plus que compétitifs la saison prochaine sur la scène européenne. Il y a longtemps que les Mancuniens sont sur le coup, puisqu'une offre de 90 millions d'euros avait été formulée l'an dernier, mais le président romain Claudio Lotito avait recalé toutes les formations intéressées.

Dans le viseur des tops clubs européens

Âgé de vingt-cinq ans, l'ancien de Genk réalise une très grosse saison avec l'équipe romaine (8 buts, 8 passes décisives) et a été l'un des artisans de la qualification en Ligue des Champions des troupes de Simone Inzaghi. Sa puissance physique, sa capacité à casser les lignes adverses et à marquer des buts en font un milieu complet et moderne. Il est également ouvert à une nouvelle aventure en vue de la saison prochaine. Aucune offre ferme n'est cependant arrivée sur le bureau du club de la capitale italienne.

Mais forcément, les Mancuniens ne sont pas seuls sur ce dossier passionnant. Toujours selon nos informations, d'autres formations du championnat d'Angleterre comme Chelsea et Tottenham sont intéressées par le natif de Lleida. Le Paris Saint-Germain et la Juventus sont aussi attirés par le milieu de terrain de la Lazio. Pas de doutes, Milinkovic-Savic va encore vivre un mercato estival très animé...