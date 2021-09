Brest : Romain Faivre s'est excusé

La situation entre Romain Faivre est ses dirigeants s'est apaisée. Alors que le club breton est 18e après quatre journées de Ligue 1 disputées, le transfert avorté de Romain Faivre (23 ans) avait agité la fin du mercato brestois. Tout proche de rejoindre l'AC Milan, le milieu de terrain avait décidé de ne pas se rendre à Strasbourg (1-3), lors de la 4e journée, alors qu'il était annoncé dans le groupe. Une scène qui avait provoqué la colère de l'entraîneur, Michel Der Zakarian, qui a finalement annoncé que tout était rentré dans l'ordre.

«Romain est venu s'excuser de son comportement avec moi. L'affaire est terminée, il est Brestois. À lui d'être bon avec nous. J'espère que le public va l'encourager et ne pas l'invectiver pour qu'il donne le meilleur», a-t-il expliqué avant la réception d'Angers, dimanche (15h). Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, avait pourtant affirmé que «ça ne restera pas sans conséquence : personne n'est au-dessus de l'institution et on fera en sorte qu'elle soit respectée, a prévenu le directeur sportif du club. Il y aura des décisions et des sanctions qui seront prises.»