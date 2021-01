OM : AVB envoie un message à Dimitri Payet et Florian Thauvin

Interrogé sur la possibilité d'une association entre Florian Thauvin, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik aux avant-postes, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas a répondu par l'affirmative, en profitant toutefois pour envoyer un message fort à destination de ses deux internationaux tricolores.

La suite après cette publicité

«Oui c'est possible, mais il faut un état d’esprit irréprochable, une envie unique et une sensibilité sur ce que représente le poids du maillot de l'OM. Tout le monde doit faire les efforts, leur créativité et leur technique sont indiscutables, mais il faut faire abstraction des stats et des ambitions personnelles pour retrouver l’allant collectif. C’est possible, ils peuvent le faire. C’est à eux de faire plus», a lâché le Portugais en conférence de presse. À bons entendeurs.