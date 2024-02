Le conseil d’Eric Di Meco à Zinedine Zidane

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est libre de tout contrat. Le technicien de 51 ans a été envoyé un peu partout, au PSG, au Bayern Munich, à Manchester United, et même sur le banc d’une équipe nationale, comme le Brésil ou l’Algérie. Mais aucune de ces équipes n’a convaincu ZZ de s’engager. Mais le temps passe et il est temps de retrouver un club selon Eric Di Meco, comme il l’a indiqué dans l’émission le Super Moscato Show sur RMC.

«Je pense qu’il faut qu’il entraîne maintenant. Il ne peut pas rester trop longtemps sur le côté», a d’abord déclaré Di Meco, avant d’expliquer son point de vue. «Certains grands ont été obligés de descendre un peu de niveau. On parlait d’Ancelotti et du Real mais quand il est allé à Everton on peut dire, même à Naples, qu’il a été obligé de redescendre d’un cran pour faire son métier. Il y a des entraîneurs qui n’ont pas hésité à le faire. Je n’ai pas l’impression que 'Zizou’ soit dans cet esprit-là. Sauf que cette année il y a beaucoup de bancs qui vont bouger», a-t-il ajouté. Cet été, plusieurs bancs seront libres, l’occasion pour le champion du monde 1998 de revenir sur le devant de la scène.