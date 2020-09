France-Croatie : les compos probables

La suite après cette publicité

Plus de deux ans après le sacre des Bleus en Coupe du Monde, l'équipe de France s'apprête, pour cette deuxième journée de la Ligue des Nations, à affronter à nouveau la Croatie (les Tricolores avaient vaincu les Croates quatre buts à deux en finale de la Coupe du Monde). Après une défaite inaugurale contre le Portugal (1-4), les vice-champions du Monde vont devoir se remettre dans le droit chemin.

Mais ce ne sera pas simple puisqu'ils vont évoluer au Stade de France contre une formation qui, si elle n'a pas été étincelante, a maîtrisé son sujet en Suède samedi dernier (1-0). Didier Deschamps devra faire sans Kylian Mbappé, testé positif à la Covid-19 et renvoyé chez lui à Paris ce lundi soir. Mais cela ne devrait pas empêcher le sélectionneur français de faire une équipe plus que compétitive.

Vers un trio Griezmann-Ben Yedder-Martial

Dans les buts on retrouvera le capitaine, Hugo Lloris. Les Bleus s'articuleront probablement à nouveau en 3-4-1-2 avec Dayot Upamecano, qui accompagnera Raphaël Varane et Lucas Hernandez. Les postes de pistons seront occupés par Moussa Sissoko et Ferland Mendy tandis que Steven Nzonzi et N'Golo Kanté seront dans l'axe. Antoine Griezmann sera positionné derrière les deux attaquants, Wissam Ben Yedder et Anthony Martial.

Chez les hommes de Zlatko Dalic, on pourrait retrouver un 4-2-3-1. Le portier du Dinamo Zagreb, Livakovic devrait être le dernier rempart et pourrait être protégé par Vida et Lovren dans l'axe alors que Barisic, à gauche, et Jedvaj, à droite s'occuperont des flancs. Le double-pivot pourrait être formé par Badelj et Brozovic. Perisic, le buteur en finale en 2018 évoluera dans le couloir gauche, Rebic à droite pendant que Kovacic sera en soutien de Petkovic. Prêt pour la revanche ?