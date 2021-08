Chelsea : N'Golo Kanté absent pour l'Équipe de France ?

La suite après cette publicité

Titularisé lors du choc de la 3ème journée de Premier League face à Liverpool, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté a été remplacé à la mi-temps par son entraîneur Thomas Tuchel pour céder sa place à Mateo Kovacic. S'il semblait faire les frais du carton rouge reçu par Reece James à la fin de la première période, un pépin physique pourrait également être à l'origine de ce changement.

En effet, l'entraîneur des Blues a donné des nouvelles de son international français (50 sélections) en conférence de presse : «il est blessé, il a dû sortir. Il a raté le match d'Arsenal à cause d'une douleur à la cheville et d'un peu d'inflammation, rien de grave car il était de retour à l'entraînement et, comme vous avez pu le voir, il a commencé aujourd'hui». Il est donc possible que Kanté puisse rater le rassemblement de l'Équipe de France, qui devra affronter la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.