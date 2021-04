Le Bayern Munich touche au but pour Julian Nagelsmann !

Contre le VfL Wolfsbourg (3-2) le 17 avril dernier, Hans-Dieter Flick annonçait son départ du Bayern Munich à l'issue de la saison. Des déclarations qui ont eu l'effet d'une bombe puisque le technicien venait de remporter un sextuplé retentissant (Bundesliga, Pokal, Ligue des Champions, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du monde des Clubs) en l'espace de quelques mois. Alors qu'il est à un souffle de remporter une seconde fois la Bundesliga, Hans-Dieter Flick devrait prendre le chemin de la sélection allemande après l'Euro 2020 prévu cet été.

La suite après cette publicité

Laissant sa place sur le banc du Rekordmeister vacant, il a poussé le Bayern Munich à lui trouver un successeur. Celui-ci a été rapidement identifié et il faisait figure d'évidence puisqu'il s'agit de Julian Nagelsmann coach du RB Leipzig, l'actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga. Déjà souhaité à l'été 2018, le technicien de 33 ans avait finalement choisi Leipzig et c'est Niko Kovac qui avait pris le chemin de la Bavière. Cette fois-ci, le natif de Landsberg am Lech ne semble pas vouloir laisser filer l'opportunité de rejoindre le Bayern Munich.

Le Bayern va débourser 20M€

Néanmoins, un obstacle de poids se présentait devant Julian Nagelsmann et le Bayern Munich. Le coach du RB Leipzig est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la formation est-allemande et il faudra débourser un sacré chèque pour s'attacher ses services. D'après les informations du média allemand WAZ tout serait bouclé pour le transfert de Julian Nagelsmann. Son club - qui voit aussi l'occasion de compenser des pertes financières liées au Covid-19 - n'a pas voulu lui mettre d'obstacle et l'annonce officielle devrait intervenir rapidement, dans les prochaines heures.

Ainsi, le Bayern Munich aurait formulé une offre de 20 millions d'euros afin de s'attacher les services de Julian Nagelsmann à partir de l'été 2021. Ce dernier se verrait également offrir une belle augmentation salariale puisqu'il devrait toucher aux alentours de 8 millions d'euros avec le Rekordmeister. En outre, Julian Nagelsmann va devenir l'entraîneur qui a coûté le plus cher à un club et va effacer l'arrivée d'André Villas-Boas à Chelsea en provenance de Porto à l'été 2011 (15 millions d'euros). Un coup de maître pour le Bayern Munich qui a réussi à retrouver un entraîneur de haut standing très rapidement.