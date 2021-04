Le Bayern Munich a choisi son nouvel entraîneur mais...

En nommant Dieter-Hans Flick à la place de Niko Kovac en novembre 2019, le Bayern Munich ne s'était pas trompé. L'ancien adjoint de Joachim Löw avec la sélection allemande avait su redresser une équipe moribonde pour l'amener au titre de champion national puis à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais sa deuxième saison, la première pleine, a été gâchée par des tensions continues avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Si le titre en Bundesliga est quasiment acquis, le Bayern a été éliminé de la Ligue des Champions par le PSG. Et Flick a annoncé son désir de quitter le navire à l'issue de la saison. Il disposait pourtant d'un contrat jusqu'en 2022. Obligés de dénicher un successeur à Flick, les dirigeants bavarois ont vite dirigé leurs efforts vers Julian Nagelsmann, l'entraîneur du principal rival bavarois ces dernières années, le RB Leipzig.

Le Bayern a contacté Leipzig

Considéré comme l'étoile montante du football allemand, le jeune Nagelsmann (33 ans) est prédestiné à entraîner un jour le Bayern Munich, passage presque obligatoire lorsqu'on fait partie des meilleurs. D'autant qu'il est originaire de Bavière et fan du Bayern... Si le mariage entre les deux parties semble couler de source, le RB Leipzig ne va pas faciliter la tâche. Le magazine Kicker annonçait hier soir que le Bayern avait officiellement contacté Leipzig pour exprimer son intérêt pour Nagelsmann.

Mais le journal Bild assure que la réponse a été plutôt corsée. En effet, le probable futur dauphin du Bayern au classement de Bundesliga aurait réclamé 30 M€ pour libérer son entraîneur. Ce qui deviendrait le plus gros transfert de l'histoire pour un entraîneur, toujours détenu par André Villas-Boas et les 15 M€ versés par Chelsea à Porto. Leipzig avait payé 5 M€ pour arracher Nagelsmann à Hoffenheim il y a deux ans et il ne le libérera pas sans contrepartie. Le Bayern connaît le prix à payer pour lancer une nouvelle ère.