MHSC : Laurent Nicolin digère mal le départ d'Andy Delort à Nice

Le tweet montpelliérain annonçant le départ d'Andy Delort à l'OGC Nice cet été en disait déjà long sur l'état d'esprit du MHSC face au transfert de l'international algérien, pris en grippe par les supporters également. Laurent Nicollin, fidèle à lui-même, comme l'était le célèbre président du club héraultais, Louis Nicollin, a confirmé tout cela au micro de France Bleu Hérault ce lundi. Le président de Montpellier a rappelé que la volonté de l'homme aux 47 buts en 106 matchs avec les pensionnaires de la Mosson en trois ans était bel et bien de rejoindre la Cote d'Azur. «Si le joueur est attaché au club et dit qu'il ne veut pas partir, il n'y a même pas de discussion avec Nice. Or quand le joueur veut absolument partir parce qu'il estime que c'est un plus pour sa carrière d'aller à Nice, on discute, on échange», a-t-il d'abord lancé, avant d'ajouter. «Il faut être honnête, il y a quand même plus de potentiel pour gagner des matches avec un milliardaire derrière et un stade de 35 ou 40 000 places.»

Et à Laurent Nicollin d'ajouter, retenant malgré tout le positif dans cette histoire. «Ce n'est pas Laurent Blanc ou Roger Milla. S'il était resté, il aurait pu marquer l'histoire du club, mais il a choisi autre chose. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous. On ne va pas s'apitoyer sur Andy qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui s'est défoncé pour le club depuis trois ans. L'histoire se termine en eau de boudin, ça m'embête pour mon nouveau coach (Olivier Dall'Oglio) mais c'est la vie. Quand t'as une fiancée et qu'elle ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l'attacher. Si elle s'en va, tu en trouves une autre et voilà. Je comprends que les gens soient déçus, surtout sur la manière.» Le MHSC, qui a aussi perdu Gaëtan Laborde cet été et se retrouve orphelin de sa doublette offensive ultra-complice et performante depuis de longs mois, doit désormais aller de l'avant.