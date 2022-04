Mattéo Guendouzi déclare sa flamme à l'OM et rêve du Mondial 2022 !

La suite après cette publicité

Indispensable d'un Olympique de Marseille en route pour la Ligue des Champions et néo-international tricolore avec 3 sélections et déjà 1 but au compteur : le milieu de terrain français Mattéo Guendouzi n'est pas prêt d'oublier sa saison 2021/2022. En plus d'être deuxième joueur le plus utilisé de l’effectif (3.732 minutes en 45 matches), juste derrière William Saliba, il a aussi participé à toutes les rencontres de l'exercice toutes compétitions confondues, confirmant sa dimension prise dans le dispositif de Jorge Sampaoli.

«Mattéo est très important pour l’équipe. Je pense que ça se voit : il s’éclate dans cette équipe et on est très content de l’avoir avec nous», a expliqué son coéquipier Valentin Rongier après la victoire à Saint-Etienne (4-1) au micro de Téléfoot. Une importance confirmée par l'entraîneur argentin en conférence de presse avant d'affronter Montpellier ce dimanche soir : «la condition physique de Guendouzi est exceptionnelle. Il est l'âme de l'équipe. C’est un joueur qui sent le football. Et il est en voie de devenir un des meilleurs milieux du monde.»

Guendouzi rêve du Qatar

Dans un entretien accordé à Téléfoot, l'ancien Lorientais a confié son amour pour l'Olympique de Marseille, conjugué à la confiance que lui accorde son technicien depuis son arrivée dans les Bouches-du-Rhône : «signer à l'OM, c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps. (...) Sampaoli a une grande confiance en moi, je parle avec lui que ce soit sur le terrain ou en dehors. C’est pour ça que je me sens très à l’aise dans ma vie professionnelle et personnelle.» En plus d'être devenu l'un des chouchous des supporters de l'OM, le joueur de 22 ans n'a pas caché son admiration pour le public phocéen.

«C'est exceptionnel ! Tout le peuple marseillais, même en dehors du Vélodrome, a un amour tellement incroyable pour l'OM... C’est la plus belle chose que j’ai vécue pour l’instant depuis que je suis footballeur.» Enfin, le natif de Poissy est revenu sur son premier but en équipe de France, dévoilant ainsi son ambition de disputer la prochaine Coupe du monde : «ce but, c'est une immense fierté pour moi, je vais m’en souvenir toute ma vie ! Le Mondial ? C’est un objectif, un rêve, je vais travailler. Il y a encore beaucoup de chemin.» Guendouzi a encore sept mois, entre ses prestations en club et les trêves internationales, pour poursuivre sa montée en puissance et espérer faire partie de la liste finale de Didier Deschamps qui s'envolera pour le Qatar l'automne prochain...

