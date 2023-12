Ezequiel Lavezzi se soigne dans un centre pour toxicomanes

C’est l’information qui a secoué les fans du PSG cette semaine. Blessé par arme blanche à l’abdomen et à la clavicule, Ezequiel Lavezzi était accompagné par sa compagne, une partie de sa famille et des employés de la maison à l’arrivée des secours. Admis dans une clinique située à Boulogne sur Mer, une ville située sur la côte du Rio de la Plata en Argentine, l’ancien Parisien et du Napoli a donc été gravement blessé mais ses jours n’étaient pas comptés.

La suite après cette publicité

Ce samedi, la Gazzetta dello Sport a donné plus d’informations sur l’agression de Lavezzi alors que la famille de ce dernier a mis les choses au clair un peu plus tôt ce matin. Actuellement, Pocho Lavezzi se soignerait dans un centre pour toxicomanes. Le but de son admission serait de retrouver un équilibre psychologique et physique selon le média transalpin. Selon les premières informations, les médecins en charge de l’ancien ailier, désormais âgé de 38 ans, planchent sur une durée de 2-3 mois pour que ce dernier ne parvienne à cet objectif.