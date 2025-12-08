OM : la sortie saignante de Roberto De Zerbi sur le niveau de son équipe

Roberto De Zerbi n’a pas sa langue dans sa poche. La semaine dernière, le technicien italien a donné une longue interview à Sport Italia dans laquelle il a avoué que son OM 2025-26 n’était pas la formation qui était la meilleure à voir jouer parmi toutes celles qu’il a pu diriger. «C’est une équipe dans le jeu moins attrayante que d’autres que j’ai entraînées, mais c’est celle qui prend le plus de points et marque le plus de buts. Jouer à Marseille est très difficile. C’est un endroit spécial, comparable au sud de l’Italie. Les pressions sont différentes, ce club a une histoire qui en fait le meilleur de France. Quand j’étais à Brighton, je disais à mes employés que je voulais venir à Marseille. Ils sont fous comme moi ici.» Heureux dans la cité phocéenne, le coach âgé de 46 ans a été invité à revenir sur la défaite de son équipe vendredi soir face au LOSC (1-0), à la veille d’affronter l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

«On a perdu, on doit analyser le match. On va essayer de comprendre pourquoi on a perdu le match avec les joueurs et le staff. On n’a pas le temps de se morfondre, on a la tête à demain soir face à l’Union. On sait que ça va être un match très important, et cela va nous permettre d’oublier ce match face à Lille, le plus mauvais peut-être depuis que je suis à l’OM.» RDZ a ajouté au sujet de son OM aux deux visages : «il faut prendre l’habitude de ne jamais être content de ce qu’on fait. On doit toujours essayer de nous améliorer et aller de l’avant. Il ne faut jamais s’arrêter. Quand j’ai dit qu’il faut ouvrir le parapluie quand il y a le soleil après la victoire contre Newcastle, on a pris un point. Je ne crois pas que ce soit une question de physique, mais de mental. Il faut rester concentré, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut continuer à travailler pour nous améliorer, on aura un élément de réponse sur la trajectoire à suivre.»

RDZ veut que l’OM joue mieux

Invité à s’exprimer sur son système de jeu, notamment en défense, il a avoué : «j’aimerais mieux jouer. Je ne suis pas content de la qualité de jeu. Quelque fois on a bien joué sur quelques périodes cette saison, contre le PSG, contre Lens en première période, contre Newcastle. Parfois, on a vraiment bien joué. Mais j’aimerais bien jouer, jouer encore mieux partout. La balle doit circuler plus vite. Contre Newcastle, Weah a été très bon. Des fois, on joue moins bien. Les absences de (Hamed Junior) Traoré et de (Amine) Gouiri ont un impact car aujourd’hui on n’a pas vraiment de numéro 10. Même en fonction de Greenwood, ça va dépendre du match et de la meilleure chose à faire. On fait au mieux pour modifier l’équipe, avec une défense à quatre ou à cinq en phase défensive.»

Le coach de l’OM a enfin évoqué le manque de solutions offensives. «Cette question, vous pourrez la poser quand Gouiri et Traoré seront là. De temps en temps, je mets Weah. Pour le moment ce n’est pas facile de changer. On a deux blessés à la même position. Mais il faut faire attention à l’énergie mentale. C’est difficile de jouer tous les trois jours, c’est ça le défi à relever. On doit bien jouer à chaque match.» Le prochain sera demain soir en C1 face à l’Union Saint-Gilloise. Une formation que redoute RDZ. «L’Union a gagné le championnat, c’est une belle équipe. maintenant le modèle des multipropriétés… C’est comme ça, c’est le football, beaucoup font ça y compris en France avec Chelsea et Strasbourg.»

