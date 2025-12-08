OM : Roberto De Zerbi est dingue d’un joueur

Ce lundi, Roberto De Zerbi n’a pas botté en touche au moment d’évoquer son équipe en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions face à l’Union Saint-Gilloise. Le coach italien a avoué que son équipe ne joue pas aussi bien qu’il le souhaite. Mais il travaille pour rectifier le tir. En revanche, il a couvert d’éloges sa recrue Arthur Vermereen dont il est fou.

«Arthur, je le voulais dans mon équipe l’an passé. Quand il est parti de l’Atlético, il a choisi Leipzig. Je l’avais appelé et parlé à son manager et au directeur sportif de l’Atlético, qui est un ami. C’est un bon joueur. Il joue bien et il est en train de vite se développer. C’est un joueur complet. On est content de lui. Il va prendre du volume et se développer.» Le joueur de 20 ans appréciera.

