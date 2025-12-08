Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi est dingue d'un joueur

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Roberto De Zerbi Pablo Longoria @Maxppp
Ce lundi, Roberto De Zerbi n’a pas botté en touche au moment d’évoquer son équipe en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions face à l’Union Saint-Gilloise. Le coach italien a avoué que son équipe ne joue pas aussi bien qu’il le souhaite. Mais il travaille pour rectifier le tir. En revanche, il a couvert d’éloges sa recrue Arthur Vermereen dont il est fou.

«Arthur, je le voulais dans mon équipe l’an passé. Quand il est parti de l’Atlético, il a choisi Leipzig. Je l’avais appelé et parlé à son manager et au directeur sportif de l’Atlético, qui est un ami. C’est un bon joueur. Il joue bien et il est en train de vite se développer. C’est un joueur complet. On est content de lui. Il va prendre du volume et se développer.» Le joueur de 20 ans appréciera.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Ligue des Champions
Marseille
Arthur Vermeeren
Roberto De Zerbi

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
